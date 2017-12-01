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رقم الخبر: 208267 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2017 الوقت: 18:34 الاقسام: محليات  
مساعدة رئيس الجمهورية ورئيسة كرواتيا تؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين

مساعدة رئيس الجمهورية ورئيسة كرواتيا تؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين

التقت مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون المرأة والاسرة معصومة ابتكار في ريكيافيك رئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا كرابار كيتاروفيتش.
وفي اللقاء الذي جرى على هامش مؤتمر النسوة المسؤولات السياسيات في دول العالم، المنعقد في العاصمة الايسلندية ريكيافيك، وصفت ابتكار الزيارة الاخيرة للرئيسة الكرواتية الى طهران بأنها كانت ناجحة وذات نتائج ايجابية، معربة عن املها بحصول نتائج اكثر ايجابية عبر بذل جهود مستمرة.
واشارت مساعد الرئيس الايراني الى اجراءات الرئيسة الكرواتية لتحسين ظروف النساء والأسرة واشادت برسالتها التي وجهتها لمناسبة اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد النساء.
من جانبها اعربت الرئيسة الكرواتية عن رغبة بلادها في استمرار التعاون وتطوير العلاقات الثنائية مع ايران.
ويقام المؤتمر العالمي للنساء السياسيات المسؤولات في دول العالم بمشاركة مؤثرة من قبل سيدات في مختلف المستويات السياسية كرئيسة للجمهورية ومساعدة للرئيس ووزيرة وبرلمانية، في العاصمة الايسلندية ريكيافيك.
ومن اهداف المؤتمر تبادل وجهات النظر والخبرات وتنمية العلاقات في مجال الاسرة والمرأة. وكانت ابتكار قد التقت ايضا وزير الخارجية ورئيس جمهورية ايسلندا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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