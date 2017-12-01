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رقم الخبر: 208265 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2017 الوقت: 18:28 الاقسام: محليات  
الرئيس الباكستاني السابق: ندعم بكل قوة تنفيذ مشروع انبوب السلام
لدى استقباله القنصل العام الايراني في كراتشي

الرئيس الباكستاني السابق: ندعم بكل قوة تنفيذ مشروع انبوب السلام

اكد الرئيس الباكستاني السابق، احد الاعضاء البارزين في حزب الشعب الباكستاني آصف علي زرداري ان حزبه يرحب بتعزيز العلاقات الشاملة مع ايران ويدعم بقوة تنفيذ مشروع انبوب السلام بين البلدين.
ولدى استقباله القنصل العام الايراني في كراتشي احمد محمدي، قال زرداري انه يتابع موضوع تنفيذ مشروع انبوب الغاز بين ايران وباكستان (انبوب السلام) منذ العام 1989؛ مؤكدا دعمه الحاسم لتنفيذ هذا المشروع.
وبحسب الرئيس الباكستاني السابق، فقد شهدت فترة رئاسته الكثير من الاجراءات في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران واسلام اباد؛ اهمها التوقيع على اتفاقية انبوب الغاز بين البلدين.
وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللّقاء مع القنصل العام الايراني شدّد زرداري قائلا، ان ايران استعادت مكانتها في المجتمع الدولي، ولم يصدر من هذا البلد اي سياسة عدائية وانما تميزت سياساتها على الدوام بالجانب الدفاعي.
الى ذلك، قال محمدي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية كثيرة الى علاقاتها الودّية مع باكستان، وتسعى لتعزيز هذه العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية.
يذكر ان تنفيذ مشروع انبوب السلام لتوصيل الغاز الايراني الى باكستان بدأ منذ عدة اعوام لكن تدخل بعض الدول حال دون تنفيذه داخل الاراضي الباكستانية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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