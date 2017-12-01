ضمن الدور الرابع عشر للدوري الايراني الممتاز

أقيمت المباراة على استاد آزادي في اطار منافسات الاسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم ادارها الحكم محمد حسين زاهدي فر.

سجل اهداف الفوز لاصحاب الارض، علي عليبور (22)، وكمال كاميابي نيا (35) وغادوين منشا (70)، وفرشاد احمد زاده (79).

واهدر "ذوب آهن اصفهان" ضربة جزاء منحها الحكم في الدقيقة 39 حيث سدد، مرتضى تبريزي، الكرة بقائم المرمى.

وبهذا الفوز انفرد برسبوليس بصدارة الدوري برصيد 30 نقطة بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني "بارس جنوبي" الذي تعادل مع "نفط طهران" سلبا بدون اهداف.

ومن نتائج مباريات هذا الدور، الأخرى:

سياه جامكان صفر – بديده 2

نفت طهران صفر – بارس جنوبي جم صفر

صنعت نفت 1– تراكتور سازى1