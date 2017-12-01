اكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، ان اسلام آباد تربطها علاقات راسخة مع طهران، معتبرا الزيارة الاخيرة لقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا الى طهران دليلا على عزم اسلام آباد لتعزيز العلاقات الثنائية.

وقال محمد فيصل خلال مؤتمره الاسبوعي الخميس، ردا على سؤال حول العلاقات بين ايران وباكستان في الوقت الراهن، ان اسلام آباد تتواصل مع طهران في مختلف القضايا.

وحول مشاركة باكستان في مؤتمر محاربة الارهاب في الرياض وانتقادات ايران لباكستان لمشاركتها في هذا المؤتمر، قال محمد فيصل: إن اسلام آباد شاركت في المؤتمر لتبيين اجراءاتها على صعيد مكافحة الارهاب وتبادل تجاربها في قضية مكافحة الارهاب.

واكد ان اسلام آباد لديها علاقات راسخة ومتينة مع طهران وان الزيارة الاخيرة لقائد الجيش الباكستاني الى طهران تندرج في اطار تعزيز التعاون الثنائي.