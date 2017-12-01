قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، في معرض رده على تصريحات نائب الرئيس الامريكي، مايك بنس: إن التكرار الكثير للاتهامات الموجهة من جانب المسؤولين الامريكان ضد ايران، يشير اما الى ان هؤلاء يغضون النظر عمدا أو سهوا عن حقيقة الهزيمة الكبرى لداعش في العراق وسوريا، أو انهم اصيبوا بالذهول الشديد اثر هزيمة هذه الجماعة الارهابية ونهاية سيطرتها على بعض المناطق في هذين البلدين.

واكد قاسمي، الخميس، ان اتهام ايران بدعم الارهاب يأتي في الوقت الذي تؤكد الجمهورية الاسلامية الايرانية دوما على ان أمن المنطقة من أمنها.

ونوه المتحدث باسم الخارجية الى القول (انه منذ اكثر من 5 اعوام ونحن نقف بكل مسؤولية وبهدف الدفاع عن الاستقرار والامن الاقليميين الى جانب الشعب والحكومة في كل من العراق وسوريا، لنشهد اليوم والى جانب الشعوب التي كانت ضحية (جرائم) القتل والعنف والاغتيالات على ايدي هذه الجماعة الارهابية في ارجاء العالم، نهاية دولة داعش المزعومة والارهابية في كلا البلدين.

وشدد قاسمي على انه لا يمكن لأي احد أو دولة ان تنكر دور ايران البنّاء والايجابي في مكافحة ظاهرة الارهاب المشؤومة على صعيد المنطقة والعالم.

وفيما اشار الى مواقف امريكا المحتالة والقائمة على سياسة الوقيعة بين دول الشرق الاوسط، والتي ادت الى الفلتان الامني وتعقيد الاوضاع الامنية وتوسع رقعة الارهاب والتوترات الراهنة والكامنة في هذه المنطقة، اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان الجمهورية الاسلامية وبعيدا عن التهم المكررة والواهية للمسؤولين الامريكان تعتبر بأن السبيل الوحيد لتطهير الشرق الاوسط من الارهاب والتوترات والحروب الكارثية والمدمرة، يكمن في الحوار وبناء الثقة بين الدول الاقليمية، وبما يضمن استقرار البلدان وامن شعوب المنطقة في المستقبل القريب.

ودعا قاسمي الدول (القادمة) من خارج المنطقة بالقول: لو عجزت (هذه البلدان) عن القيام بدور بناء ومؤثر لإنهاء المعاناة المتراكمة وآلام شعوب هذه المنطقة من العالم، فهي مطالبة بالكفّ عن مواصلة سياسات التفرقة واثارة الخوف وبث التهديدات المزيفة بين الدول الاقليمية مما يزيد انعدام الثقة بين هذه الدول.

وتابع قائلا: دون شك فإن الامن والهدوء، واحترام حقوق سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومكافحة الارهاب، وعدم اعتماد معايير مزدوجة، سيكون في مصلحة البلدان وشعوب العالم اجمع.

وفي تصريح له لوكالة انباء (ارنا) الخميس، اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان موضوع عدم إصدار تصريح عبور الاجواء الايرانية للطائرة التي كانت تقل رئيس الوزراء البلغاري لا اساس له من الصحة؛ مبينا انه بعد إرسال الطلب الرسمي من السفارة البلغارية في طهران، تم إصدار التصريح لعبور الطائرة.

وفي معرض تفنيده للانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام الاجنبية بهذا الخصوص، قال: إن ما حدث هو الخطأ الحاصل في اعلان بيانات الرحلة ورمز التصريح من جانب الطيار البلغاري الى برج المراقبة في ايران؛ الامر الذي كان سببا في عدم تحديد هوية الطائرة.

وفيما اعرب عن أسفه لهذا الحدث، اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان السبب في حدوث هذا الخطأ والتضارب في المعلومات ورمز الرحلة، يمكن أن يكون ناجما عن التغيير الحاصل خلال اللحظات الاخيرة من جانب الطيار نفسه.

واردف قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تملك احد اكثر الأجواء أمانا في مجال ترانزيت الطيران على الصعيدين الاقليمي والدولي وإن عملية عبور الرحلات غير العسكرية من خلال الاجواء الايرانية جارية، وهي بالتأكيد مفتوحة أمام طائرات البلدان الصديقة مثل بلغاريا التي تربطنا بها علاقات مميزة.

في سياق آخر اكد المتحدث باسم الخارجية، الجمعة، بان هذه الوزارة تتابع قضية قتل الشرطة الاميركية للشاب الايراني – الاميركي في اميركا، معتبرا ما اقدمت عليه الشرطة الاميركية بانه امر مرفوض في ضوء ان الشاب لم يكن مسلحا.

وقال المتحدث، اننا نتابع القضية بكل الامكانيات عبر السفارة السويسرية وسائر القنوات الممكنة ونطلب منهم ان يقدموا لنا ايضاحا وفور تلقينا معلومات دقيقة سنطلع المواطنين عليها.

وكانت الشرطة الاميركية قد اطلقت النار على الشباب الايراني – الاميركي، بيجن قيصر، الذي لم يكن مسلحا في مدينة فرفكس بولاية فيرجينيا، ما ادى الى اصابته بجراح بليغة ادت الى وفاته بعد 10 ايام في المستشفى.