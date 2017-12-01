* الزلزال خلّف أكثر من 50 جريحا وألحق خسائر بوحدات سكنية

أوعز الرئيس روحاني الى وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، الى الاسراع باتخاذ الاجراءات المطلوبة من اجل اغاثة المنكوبين بزلزال محافظة كرمان (جنوب شرق).

وقدم رحماني فضلي في اتصال هاتفي الايضاحات اللازمة لرئيس الجمهورية وطمأنه باحتواء الاوضاع بشكل تام من قبل الجهات المختصة بعمليات الاغاثة المناسبة للمتضررين بالزلزال.

يذكر ان زلزالا بقوة 1ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة هجدك التابعة لقضاء راور بمحافظة كرمان /جنوب شرق ايران/ في الساعة السادسة ودقيقتين من صباح أمس الجمعة بالتوقيت المحلي (الساعة الثانية و32 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش).

واعقب الزلزال الذي وقع على عمق 10 كم أكثر من 50 هزة ارتدادية تراوحت بين 3ر2 و5ر5 درجة على مقياس ريختر.

وخلف الزلزال أكثر من 51 جريحا دون ضحايا في الارواح إلى جانب خسائر مادية لحقت بالأبنية القديمة في المنطقة وبالمواشي في القرى المجاورة.

وقد سارعت فرق الهلال الأحمر الايراني إلى المنطقة لإغاثة الجرحى والمنكوبين.

كما نوه قائد حرس الثورة الاسلامية في (راور) الى ارسال 3 طواقم من قوات حرس الثورة في محافظة كرمان الى مناطق الزلزال في هجدك، لافتا الى ان الزلزال كان قويا جدا في قرابة 8 قرى، مشيرا الى استمرار التوابع الزلزالية.