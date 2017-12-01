أعلن النائب الاول للرئيس الايراني، الجمعة، استعداد ايران للعمل على تعزيز مكانة منظمة شنغهاي للتعاون، وبذل الجهود الجادة لتتجاوز هذه المنظمة التهديدات والتحديات الجديدة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وفي كلمته امام المؤتمر السادس عشر لرؤساء وزراء الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سوتشي الروسية، قال اسحاق جهانغيري: نمد يد الصداقة الى جميع اعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، حيث نرى ان التعاون المكرس على صعيد المنطقة والعالم يصب في مصلحة جميع الدول والشعوب والحكومات الراغبة بالسلام والرفاه والامن.

وأشار جهانغيري الى المكانة والموقع الجيوسياسي الخاص والطاقات والموارد الطبيعية والانسانية التي تتمتع بها ايران، باعتبارها صاحبة تراث غني مرتبط بجانب هام من الحضارة العالمية والاسلامية، وصرح: ان ايران تدافع عن الأوطان والسلام والاستقرار والتنمية وتدعم الحوار بين الثقافات والشعوب والقوميات.

وأردف؛ أن الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة في إطار آفاق التعايش السلمي والجهود لإيجاد عالم خال من العنف والتطرف وعلى أرضية حقوقية مناسبة، لأن تعمل على تعزيز مكانة منظمة شنغهاي للتعاون، وأن تبذل الجهود الجادة لتتجاوز هذه المنظمة التهديدات والتحديات الجديدة في كلا الجانبين الاقتصادي والسياسي - الثقافي.

ولدى لقائه الخميس رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف ، على هامش الاجتماع صرح النائب الاول للرئيس الايراني، اسحاق جهانغيري، ان العلاقات الايرانية الروسية تشهد مسارا متناميا في كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاقليمية والدولية، معتبرا التعاون بين طهران وموسكو انموذجا ناجحا لمكافحة الارهاب في العالم.

وأشار الى ان الزيارة الاخيرة للرئيس الروسي الى طهران كانت ايجابية وبناءة، معربا عن أمله في ان تترك الزيارة آثارا ايجابية على صعيد تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ولفت جهانغيري الى تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران وروسيا خلال العام الماضي والعام الجاري بشكل مناسب وقال: إن الطاقات الاقتصادية للبلدين بإمكانها ان تسهم في رفع مستوى التبادل التجاري اكثر مما هو عليه الان.

كما نوه جهانغيري الى القمة الثلاثية الايرانية الروسية التركية في سوتشي الاسبوع المنصرم، معبرا عن أمله في ان تؤدي المفاوضات الثلاثية الى نتائج ايجابية لشعوب المنطقة ولا سيما شعوب الدول الثلاث.

واضاف النائب الاول للرئيس الايراني: بعد الاتفاق النووي تحسنت العلاقات المصرفية بين البلدين وآمل بان نتمكن من انجاز المبادلات التجارية بواسطة العملتين الوطنيتين للبلدين اللذين يدرسان حاليا سبل ذلك.

واكد جهانغيري كذلك ضرورة تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومنها النفط والغاز واضاف: إن ايران ترحب بحضور واستثمارات شركات النفط الروسية الكبرى ولنا الاستعداد للتعاون والاستثمار المشترك مع روسيا في مختلف المجالات ومنها الادوية والنفط والغاز.