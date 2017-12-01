استمعت الشرطة الأسترالية إلى الملياردير جيمس باكر في إطار تحقيق بقضية فساد مفترض تمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يشتبه بأنه تلقى هدايا ثمينة من مؤيدين أثرياء.

وأعلن متحدث باسم الشرطة الأسترالية أن جيمس باكر رئيس مجموعة "كراون" العملاقة للكازينوهات، الذي يقيم حسب وسائل الإعلام علاقات وثيقة مع نتنياهو، وافق على الإدلاء بشهادته أمام الشرطة الفدرالية.

وأوضح المتحدث أن باكر شارك في المقابلة طوعيا بصفته شاهدا في إطار التحقيق، مؤكدا أن السلطات لا تشتبه بأن باكر دفع أي رشى سواء في أستراليا أو في إسرائيل.

ولكن وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن باكر قدمها لنتنياهو هدايا تقدر بعشرات الآلاف من الدولارات.

وسمعت جهات تحقيق إسرائيلية شهادة نتنياهو مرات في قضايا فساد مفترضة، ويسعى تحقيق آخر إلى كشف ما إذا كان نتنياهو حاول إبرام اتفاق سري مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقابل الحصول على تغطية مؤيدة له.

لكن نتنياهو ينفي أي مخالفة للقانون ويقول إنه "ضحية حملة" تسعى إلى تنحيته من السلطة يشنها خصومه السياسيون.