* بعض دول المنطقة تتصور ان بإمكانها شراء الأمن بالسلاح بدلاً من التعاطي مع دول الجوار * نفوذ ايران في المنطقة يعود لخياراتها الصائبة.. وامريكا لم تستطع منعها عن التخصيب

عاد وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى طهران مساء الجمعة قادما من العاصمة الآذربايجانية بعد زيارتين متعاقبتين شملتا ايطاليا وآذربايجان.

وكان وزير الخارجية قد التقى في باكو، الجمعة، الرئيس الآذربايجاني، إلهام علييف، حيث تباحثا بشان سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية.

كما إلتقى وزير الخارجية الايراني الذي يزور باكو للمشاركة في مؤتمر (قلب آسيا) نظيريه الآذربايجاني المار محمد يارف والباكستاني خواجه محمد آصف.

وافتتح المؤتمر، الجمعة، بكلمة للرئيس الآذربايجاني الهام علييف ومن ثم ألقى الرئيس الافغاني اشرف غني كلمة ايضا.

كما ألقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي وصل صباح الجمعة الى باكو، كلمة في المؤتمر.

واكد ظريف بان لا حل عسكريا للنزاع في افغانستان، وان هنالك حاجة لاستراتيجية شاملة ومفصلة.

وقال: انه في حال عدم توفر استراتيجية شاملة في هذا المجال لن تتوفر امكانية الوصول الى السلام الدائم.

واضاف: إن افغانستان حققت خلال الاعوام الاخيرة انجازات جيدة في مختلف المجالات، إلاّ انها واجهت العدوان الاجنبي وتهديدات داعش.

واعتبر وزير الخارجية الايراني داعش تهديدا جادا لأمن واستقرار المنطقة وافغانستان واضاف: إن الحيلولة دون هذه التهديدات ممكنة في ظل بذل جهود مشتركة من قبل جميع دول المنطقة.

وعلى هامش المؤتمر أعلن وزير الخارجية الايراني إن مسؤولي الاتحاد الاوروبي اتخذوا مواقف جيدة بشأن التزامهم بالإتفاق النووي، معربا عن أمله في استمرار التعاون بين ايران والاتحاد الاوروبي.

واعتبر في تصريح صحفي ان هذا المؤتمر يشكل جهدا لإيجاد مصالح مشتركة وتعاون، وخاصة بين دول المنطقة من اجل ارساء الأمن وتحقيق التنمية الاقتصادية في افغانستان.

وقال إن الجمهورية الاسلامية الايرانية شاركت بفاعلية في هذه العملية منذ البداية، وتشارك ايضا بفاعلية في هذا المؤتمر، مضيفا: إن القضية التي تهمنا في هذا المؤتمر هي قضية سيادة الحكومة الافغانية وقيادتها في كل الجهود من اجل السلام والاستقرار والتطور في هذا البلد، وكانت هذه دوماً سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية، وسنؤكد على ذلك في هذا المؤتمر كذلك.

واضاف: يحدونا الأمل من خلال التعاون الجيد للمجتمع الدولي، ان نتمكن من مساعدة الحكومة والشعب الافغاني، ليتمكنوا من اجتياز هذه المرحلة من تنمية افغانستان بسلام.

وكان ظريف الذي شارك الخميس في مؤتمر (حوار المتوسط 2017) في العاصمة الايطالية روما، اكد امام هذا المؤتمر ان الإتفاق النووي افضل إتفاق توصل اليه الطرفان وقال: إن الشيء اللافت في هذا الإتفاق، هو انه لم يكن ما كنّا نريده نحن ولا ما كانت تريده اميركا، بل هو افضل شيء كان بإمكاننا الوصول اليه.

وقال وزير الخارجية الايراني: هنالك من لم يشاركوا في المفاوضات النووية ويتصورون الان ان بإمكانهم من خلال (مبادرة اعجازية) ان يدخلوا المفاوضات ويتوصلوا الى إتفاق افضل.

واكد ظريف، ان بعض الدول في المنطقة تحاول ضمان مصالحها على حساب الإضرار بالآخرين، وخيارات هؤلاء على خطأ دوما.

وقال ظريف: إن بعض دول المنطقة تتصور أن بإمكانها شراء الأمن بالسلاح بدلا من التعاطي مع دول الجوار، لكن من مصلحة الجميع التعاون مع بعض لتحويل منطقة الشرق الاوسط الى مكان آمن للحياة.

وقال ظريف: إن السعودية رفضت جميع الخيارات لوقف اطلاق النار في سوريا واليمن.

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا قال ظريف: إن من مصلحة الجميع ان نوصل هذا البلد بالتعاون مع الآخرين الى وضع آمن يجعله قابلا للعيش.

وحول برنامج ايران الصاروخي قال: هل نحن وحدنا نمتلك الصواريخ ؟ نحن لدينا صواريخ صنعناها بأنفسنا لاننا لم نجد احدا يزودنا بها في حين حصلت السعودية من الصين على صواريخ تصل مداها الى 2500 كيلومتر في مقابل صواريخنا التي لا تزيد مدياتها عن 2000 كيلومتر.

وقال ظريف: انه في صالح الجميع التعاون معا لتحويل منطقة الشرق الاوسط الى مكان آمن للعيش.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت ايران ستلتزم بنتائج إتفاق وقف اطلاق النار بين اميركا وروسيا في سحب قواتها من جنوب غربي سوريا قال ظريف: إن الولايات المتحدة الاميركية وروسيا لا يمكنهما ان يقررا ما ينبغي ان تفعله ايران، فنحن موجودون في سوريا بطلب من الحكومة السورية ونعمل وفقا لهذا الطلب ولكن روسيا لم تطلب منا شيئا لنفعله ازاء تلك المنطقة.

واشار الى النجاحات التي حققتها مباحثات أستانة وما اثمرت من خفض التصعيد، وقال: لماذا نتصور انه ينبغي ان تشارك اميركا في جميع الحلول المتعلقة بسوريا؟

وفي حديثه خلال مؤتمر (الحوار المتوسطي 2017) الثالث، الخميس، اعرب ظريف عن اعتقاده ان الإتفاق النووي هو افضل إتفاق كان بالامكان التوصل اليه في الماضي أو كان بالامكان التوصل اليه في المستقبل.

وتابع ظريف: إن الادارة الاميركية حاولت في عام الفين العمل على وقف برنامج التخصيب النووي الايراني لكنها لم تحقق أية نتيجة وفشلت.

وردا على سؤال حول التقارير التي تتحدث عن احتمال استقالة وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون وتبعات ذلك على الإتفاق النووي، قال ظريف: ليس من عادتنا التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ومن هنا فاننا نصبر لنرى ماذا يقرر الاميركيون حول وزير خارجيتهم ومن يختارون بدلا عنه.

وتابع: نحن لدينا مشكلة تجاه السياسات التي تُتّخذَ في واشنطن ونرى ان السياسات التي تتخذ حول الإتفاق النووي أو حول المنطقة خطرة للغاية وارتجالية.

واكد انه من الضروري جدا ان تراجع واشنطن من جديد توجهاتها أو ان تعدل معرفتها عن المنطقة.

وعلى هامش المؤتمر أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني خلال لقائهما الخميس في روما على ضرورة تنفيذ الإتفاق النووي بالكامل، كما بحثا خلف الابواب المغلقة بشأن القضايا الاقليمية بما في ذلك لبنان وسوريا.

وقدم ظريف ايضاحات حول مؤتمر سوتشي؛ فيما اكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ كامل الإتفاق النووي.

كما إلتقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الخميس، في روما نظيره الايطالي آنجلينو آلفانو حيث بحث الجانبان بشأن تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

واكد الفانو في هذا اللقاء على تنفيذ كامل الإتفاق النووي؛ مصرحاً: إن الاتحاد الاوروبي ومن خلال رؤيته الايجابية التامة ازاء الإتفاق يؤكد ضرورة التزام الأطراف كافة به.

يذكر ان القضايا الاقليمية كانت من المواضيع الهامة الأخرى التي طرحت في لقاء ظريف – آلفانو.

وفي كلمة مقتضبة امام حشد من ابناء الجالية الايرانية في ايطاليا، قال ظريف: إن ايران لم تقم بدعم (القاعدة) و(صدام)، و(داعش) و(النصرة) وغيرها من هذه الجماعات وانما انتهجت خيارات صائبة (في المنطقة).

وصرح وزير الخارجية، ان الامن والشرعية والتقدم في ايران تنبع جميعا من صميم المجتمع؛ مضيفاً: إن الجمهورية الاسلامية تجاوزت كافة المشاكل والازمات باعتمادها على شعبها.

ووصف ظريف الرعايا الايرانيين في خارج البلاد، بأنهم يمثلون ابناء الشعب الايراني الغيور وان وزارة الخارجية الايرانية تفتخر بالمجتمع الايراني المثقف في خارج البلاد.