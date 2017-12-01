اكد خطيب الجمعة في طهران آية الله الشيخ محمد علي موحدي كرماني، على تضامن المسلمين الشيعة والسنة والتمسك بالنهج الوحدوي للرسول الاكرم(ص) والصمود في مواجهة الاعداء.

وهنّأ موحدي كرماني، في خطبة الصلاة، بذكرى المولد النبوي الشريف(ص) واسبوع الوحدة، داعيا الى التمسك بالوحدة بين صفوف المسلمين سنة وشيعة في مواجهة الاعداء والصمود في مجابهة مؤامراتهم ومكرهم.

وقال: لا ينبغي لأتباع المذاهب الاسلامية الإغترار بكيد الاعداء وينبغي لهم السير على نهج الرسول الاكرم (ص) واتّباع سنته الشريفة لانه مسار على طريق الوحدة وجاهد لصنع أمة واحدة وبفضلها تغلب على الاعداء.

واضاف: إن الأمة المشتتة والمتفرقة تكون هدفا للاعداء ولو اتحد أبناؤها فسيعجز هؤلاء عن توجيه صفعة لهم وقد بذل الرسول الاكرم(ص) جهودا كبيرة لصنع الوحدة بين صفوف أمته.

وتابع: إن البعض يضع العقبات امام الوحدة بين المسلمين إلا ان معظم اتباع المذاهب الاسلامية سنة وشيعة يريدون وينشدون الوحدة.

واعتبر تسييد الكرم والعدل والمحبة على المجتمع الاسلامي عنصرا في صنع الوحدة، مؤكدا ان المسؤولين ينبغي لهم إبداء المحبة للناس وان يعتبروا انفسهم خُدّاما للشعب.

وأشار الى الاوضاع الراهنة في المنطقة والانتصارات التي تحققت على تنظيم داعش الارهابي، موضحاً؛ ان اميركا قد فهمت اقتدار المرجعية الدينية وحزب الله وقدرات القوى الاسلامية وايران لذلك لا يمكنها الاستمرار في العبث بذيل الاسد.

وقال: انه ينبغي لاميركا أن تفهم بان ايران لديها شبّان مقتدرون امثال الشهيد حججي وقادة شجعان امثال اللواء سليماني وتمتلك الكثير من الكوادر القوية والقدرات الهائلة.

وشدد انه لاينبغي تجاهل مكائد الاعداء لانهم يحيكون المؤامرات اذا تعرضوا للخسائر في مكان ما ويجب التحلي بالوعي واليقظة في مواجهتهم.