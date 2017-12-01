كشف قائد القوات القوات البحرية في الجيش الادميرال "حسين خانزادي" عن تعويم بارجة "سِبَر" القاذفة للصواريخ في بحر قزوين شمالي ايران.

وفي كلمة ألقاها قبل صلاة الجمعة في طهران قال انه في المستقبل القريب سيتم تعويم بارجة "سِبَر" القاذفة للصواريخ في بحر قزوين شمالي ايران، لافتا الى أن هذه البارجة تمثل اقتدار الجمهورية الاسلامية في البحار.

واردف خانزادي: أنني وبهذا النبأ اود أن ابشر الشعب الايراني بأن جيش الجمهورية الاسلامية كان ومازال يلعب دورا فاعلا في البحار، مردفا رغم ذلك فأن القوات الايرانية لاتزال في انطلاقة طريق عليها أن تسلكه من أجل الحصول على المكانة التي تليق بإيران وتاريخها العريق.

وفي اشارة الى استمرار قوات البحرية في نهجها بانسجام وعبر مخططات دقيقة نحو الإكتفاء الذاتي في ضوء توجيهات قائد الثورة الاسلامية، قال أن العدو كان يظن انه يستطيع أن يربك ايران من خلال العقوبات الظالمة لكن باشرت القوة البحرية الايرانية بصناعة بارجة "جماران" و"دماوند" وغيرها من السفن.

وأضاف قائد قوات البحرية: نظرا لأعمال القرصنة التي قد تواجهها السفن، اقبلت القوات البحرية بإرسال 50 اسطولا حربيا صغيرا من أجل الحفاظ على السفن التجارية في جميع المعابر البحرية وخطوط المواصلات التجارية من خليج عدن حتى مضيق باب المندب وقناة السويس حتى غربي وشمالي المحيط الهندي.

بدوره أكد قائد اسطول الشمال التابع للقوة البحرية الايرانية، ان هذه القوة تواصل إيجاد البنى التحتية في سواحل مكران.

وأشار الاميرال احمد رضا باقري الى أهمية البحار، وقال: ان ايران لديها اكثر من 3 آلاف كيلومتر من الحدود البحرية، لذلك فإن التجارة البحرية والحدود البحرية تحظى بالأهمية بالنسبة لنا.

ولفت الى ان الاستفادة من البحار هي من اجل التواجد المقتدر وصيانة البلاد، وأضاف أن التنمية البحرية من اجل ايجاد فرص العمل تعد من الاهداف الكبرى ومن استراتيجيات الاستفادة من البحار.

وتطرق الى تأكيد قائد الثورة المعظم على التركيز على تنمية الاقتصاد البحري، وقال: ان اهم مبدأ في هذا المجال هو أنه يجب الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والقدرات، وتنظيم استراتيجيات البحار على هذا الأساس، ورأى ان الامن يشكل احد عناصر التنمية البحرية.

وتابع الاميرال باقري أنه في موضوع إعمار المدن في الخطة التنموية السادسة، فإن القوة البحرية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الرائدة في مجال تنمية سواحل مكران، وهي تواصل إيجاد البنى التحتية اللازمة في هذه المنطقة.

وأوضح ان ميناء جاسك يشهد غدا افتتاح مطار تم إنشاؤه بهمة كوادر القوة البحرية في هذه المنطقة.

وصرح أنه ينبغي توسيع نطاق مهام القوة البحرية، إذ أن نطاق هذه المهام اتسع الى اكثر من مليونين و500 ألف كيلومتر مربع، تمكنت خلاله القوة البحرية من حماية 8500 سفينة، لتوفر الامن اللازم لخطوط الملاحة البحرية..