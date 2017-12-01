دعا المدعي العام للبلاد حجة الاسلام محمد جعفر منتظري، الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، للتنسيق في مجال مكافحة الارهاب والجرائم الالكترونية والتكنولوجيا الحديثة.

وفي كلمة له ألقاها في اجتماع المدعين العامين للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ بروسيا، قال منتظري، ان احد اهم التحديات الامنية اليوم للمجتمع العالمي ومن ضمنه الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون هو موضوع استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ الانشطة الارهابية والمتطرفة.

واضاف، ان تكنولوجيا الاتصالات الحديثة تستخدم في الانشطة الارهابية التقليدية وكذلك في الانشطة الارهابية السيبرانية (الالكترونية) من قبل المتطرفين، كالترويج لافكارهم وتجنيد الافراد والتدريب لتنفيذ العمليات الارهابية وتصنيع الاسلحة والعتاد وتوفير المصادر المالية عبر الاموال الافتراضية والمبادلات المالية وغسيل الاموال والتنسيق لشراء وبيع الاسلحة والمتفجرات واقامة الاتصالات المشفرة والسرية بين الارهابيين والتخطيط للعمليات الارهابية واجراء التنسيق لتنفيذها ونشر افلام الفيديو والصور والمضامين متعددة الوسائط المتعلقة بالعمليات الارهابية.

واعتبر ان من الامثلة البارزة لاستخدام المتطرفين للتكنولوجيا الحديثة في ارتكاب الاعمال الارهابية التقليدية هو استخدام تنظيم داعش الارهابي لشبكة التواصل الاجتماعي، التلغرام والتويتر واليوتيوب، للدعاية وترويج الافكار المتطرفة وتجنيد الافراد وايجاد التنسيق في تنفيذ العمليات الارهابية في مبنى مجلس الشورى الاسلامي ومرقد الامام الخميني (رض) في ايران والتي اسفرت عن استشهاد 17 مواطنا واصابة 39 اخرين قبل عدة اشهر.

واكد حجة الاسلام منتظري بان الارهاب الالكتروني لا يقتصر اليوم على الجماعات المتطرفة بل ان اجهزة الاستخبارات لبعض الدول تقوم ايضا لاهداف تجسسية وعدوانية بعملية الاختراق او الهجوم الالكتروني ضد البنية التحتية والمنظومات الالكترونية لسائر الدول، مما يعد بحد ذاته في اطار ارهاب الدولة الالكتروني.

واوضح بأن تصميم وانتاج ونشر فيروس الانترنت المعروف بـ ساكس نت والذي نفذ بهدف اختراق المنظومات الالكترونية وتدمير المنشآت النووية السلمية الايرانية في العام 2010 من قبل اجهزة استخبارات اميركا والكيان الصهيوني مثال بارز على ارهاب الدولة الالكتروني في الاعوام الاخيرة والذي كان من الممكن ان يؤدي الى كارثة انسانية وبيئية لو لم يتم الكشف عنه والسيطرة عليه في الوقت المناسب.

واكد بان مكافحة الجرائم الالكترونية بحاجة، فضلا عن الاجراءات الوطنية والداخلية، الى اتخاذ تدابير واستراتيجيات شاملة للتعاون الاقليمي والدولي، واقترح على المنظمة ان تقوم بإعداد وتصديق ثيقة تتضمن استراتيجيات وسبل التعاون الاقليمي والدولي للمعاضدة القضائية في جمع الادلة المتعلقة بجرائم التكنولوجيا الحديثة والتي تختلف بطبيعتها عن الجرائم التقليدية.

واكد ضرورة ان تتضمن الوثيقة المقترحة؛ ايجاد آليات للتعاون السريع في مجال الكشف عن المجرمين وجمع الادلة الالكترونية بين المراجع القضائية والشرطية للدول الاعضاء وتبادل المعلومات المتعلقة بالمجرمين الالكترونيين والعناصر الارهابية وابرام اتفاقيات للمعاضدة القضائية لاسترداد المجرمين خاصة جرائم التكنولوجيا الحديثة وتنسيق القوانين في مجال التصدي لجرائم تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، كسبل اقليمية ضرورية للمواجهة الشاملة لاستخدام المتطرفين والارهابيين لتكنولوجيا الاتصالات الحديثة.