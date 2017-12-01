أعلن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري بأن جميع الاعمال الارهابية التي استهدفت مسيرة اربعينية الامام الحسين(ع) قد تم إحباطها وجرت المراسم في ظل الامن الكامل.

وخلال مراسم تكريم المسؤولين في لجنة الاربعين قال اللواء باقري، انه في ضوء الهزائم الاخيرة لتنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا فمن المحتمل ان يقوم هذا التنظيم الارهابي بإجراءات ما خلال زيارة الاربعين في العام القادم لذا فان بذل الجهود للرقي بمستوى الامن يجب أن يدرج في جدول الاعمال.

واوضح بأن المحادثات مازالت مستمرة لفتح معبر خسروي (غرب) امام زوار الاربعين والذي وافق عليه الجانب العراقي، ونأمل بأن يتحقق هذا الامر في ضوء المتابعات الحاصلة.

واضاف اللواء باقري، ان القوات المسلحة فضلا عن توفيرها الامن قد بادرت لتقديم الخدمات في الامور الصحية والترفيهية ايضا ونفذت اجراءات جديرة بالتقدير.

واقترح رئيس الاركان الايرانية، عقد اجتماعات لجنة الاربعين شهريا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع مستوى الخدمات واجراء المراسم بصورة افضل.

واكد ضرورة تنظيم وتوسيع المساعدات الشعبية لاقامة المراسم بأفضل صورة ممكنة، وان تتولى المؤسسات الحكومية دورا اكبر في مسالة الاسكان والتغذية والصحة والعلاج للزوار.

كما اكد ضرورة خفض نفقات الزوار وقال، انه علينا اجراء محادثات مع الجانب العراقي لخفض النفقات للزوار.