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رقم الخبر: 208246 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2017 الوقت: 16:57 الاقسام: محليات  
مسؤولة ايرانية تبحث مع مساعد الأمم المتحدة الكوارث البشرية في اليمن وبورما

مسؤولة ايرانية تبحث مع مساعد الأمم المتحدة الكوارث البشرية في اليمن وبورما

التقت مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية لعيا جنيدي بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكاك وبحثت معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها الكارثة الانسانية في كل من اليمن وبورما.
وأكد الجانبان خلال اللقاء، الذي تم في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، اكدا ضرورة التعاون الثنائي بين إيران والأمم المتحدة في سياق معالجة الكوارث الطبيعية.
لوكاك الذي زار إيران مؤخرا بعد الزلزال الأخير في مدينة كرمانشاه (غرب)، اعتبر في تصريحه خلال اللقاء، الطاقات الإيرانية مواتية وقادرة على التعامل مع الكوارث الطبيعية؛ معربا عن استعداده لتقديم المساعدات في هذا الاطار.
يذكر ان الجانبان الايراني والاممي استعرضا في هذا اللقاء العديد من القضايا الانسانية بما فيها الكارثة البشرية في كل من اليمن وبورما.
وجاءت زيارة جنيدي الى نيويورك بهدف المشاركة في إجتماع الدول الأعضاء لحركة عدم الإنحياز الذي يتمحور حول موضوع حقوق الإنسان والتنوع الثقافي، كما ستشارك في الإجتماع الخاص بـاليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تمثيلا عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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