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رقم الخبر: 208245 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2017 الوقت: 16:54 الاقسام: محليات  
اللواء سليماني يرفض تسلم رسالة من مدير الـ"سي آي إي" أثناء معارك البوكمال
العميد غيب برور يعتبر قائد فيلق القدس رمز المقاومة والصمود

اللواء سليماني يرفض تسلم رسالة من مدير الـ"سي آي إي" أثناء معارك البوكمال

أعلن رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية محمد محمدي كلبايكاني ان قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني رفض تسلم رسالة موجهة له من مدير الـ"سي آي إي" أثناء معارك البوكمال شرق سوريا .
وقال كلبايكاني في تصريح بمدينة مشهد المقدسة ان مدير الـ "سي اي ايه" بعث رسالة عبر وسيط له في المنطقة الى اللواء قاسم سليماني اثناء معارك البوكمال الا ان اللواء سليماني قال له: لن أتسلم رسالتك ولن أقراها وليس لي اي حديث مع هؤلاء الافراد.
بدوره اعتبر رئيس منظمة التعبئة الشعبية العميد غلام حسين غيب برور ، قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بانه رمز جبهة المقاومة والصمود التي استقطبت الاف الشباب المفكر من ايران وافغانستان وباكستان ولبنان والعراق وسوريا الذين حاربوا داعش واجتثوا جذوره ليرسموا لوحة فريدة من التلاحم والتضامن في جهاد ومواجهة الكفار وليبرهنوا ان الصمود يجلب النصر الالهي .
وقال ان جماعة داعش ربيبة اميركا والكيان الصهيوني لم تكن داعية حوار ولا تعرف سوى لغة العنف وارتكاب المجازر تحت راية رسول الرحمة لتجتث جذور الاسلام.
واشار الى بعض جرائم داعش وقال انهم يمارسون العنف والظلم باسم الاسلام ليعطوا صورة مشوهة عن الاسلام ويصوروه على انه دين يدعو للعنف، هذا في الوقت الذي الاسلام منهم براء.
واشار الى هزائم السعودية أمام ابناء اليمن وقال ان الشعب اليمني الاعزل تصدى للعدوان السعودي وسجل ملاحم في مواجهة الظلم دون ان يلين او يستكين .
واكد ان الانتصار الاخير في سوريا والعراق كان بمثابة معجزة، لان تنظيم داعش كان قد عقد العزم على تدمير الاسلام وايران الاسلامية ولكن المشيئة الالهية احبطت مؤامرتهم الشريرة رغم التمويل السعودي والاميركي والصهيوني وبعض الدول الغربية .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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