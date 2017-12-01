*"إيتاء الزكاة" من الاعمال البارزة التي يقوم بها المجاهدون في سبيل الحق بعد النصر

أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي في نداء للمؤتمر "الزكاة" السنوي، على ضرورة وضع الجمهورية الاسلامية الايرانية، هذه الفريضة على رأس الأولويات.

وأشار آية الله الخامنئي في نص النداء، الى المكانة البارزة التي تتبوأوها فريضىة الزكاة، مبيّنا أن إقامة مؤتمر سنوي للترويج للزكاة من التوفيقات الالهية الكبرى.

وانتقد سماحته التباطؤ في اقامة فريضة الزكاة داعيا بالوقت ذاته جميع المسؤولين للتعاون الشامل بهذا الامر العظيم.

واشار قائد الثورة الاسلامية الى أن "إيتاء الزكاة" من الاعمال البارزة التي يقوم بها المجاهدون في سبيل الحق بعد النصر، مؤكدا أن نظام الجمهورية الاسلامية، أقيم لتحقيق مقاصد الشريعة الاسلامية وبلورة المجتمع الاسلامي، ما يستدعي وضع هذه الفريضة على رأس برامجها.

وأعتبر سماحته أن الاعمال البحثية والتعريفية بخصوص فريضة الزكاة، غير كافية معربا عن أملة باحياء وترويج الزكاة على كافة المستويات لتبلغ اعمالها المناسبة وأن تعم بركاتها اللامتناهية، عموم الشعب والبلاد ونظام الجمهورية الاسلامية.