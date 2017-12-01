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رقم الخبر: 208243 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2017 الوقت: 16:39 الاقسام: اقتصاد  
قطر وعمان تضعان حجر الأساس لمصنع حافلات

قطر وعمان تضعان حجر الأساس لمصنع حافلات

وضعت سلطنة عمان وقطر، الخميس، حجر الأساس لإقامة مصنع لإنتاج الحافلات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في السلطنة بإسم شركة (كروة موتورز)، ويتوقع أن يكتمل المصنع عام 2019، على أن يبدأ الإنتاج فيه في الربع الثاني من 2022.

والمشروع هو شراكة إستراتيجية بين شركة مواصلات قطر التي ستمتلك 70% من الشركة، بينما سيمتلك الصندوق العماني للاستثمار النسبة المتبقية. وذكرت صحيفة (الشرق) القطرية أن المصنع سيقام على مساحة مليون مترمربع، مضيفة ان عدد الوظائف المباشرة التي سيحدثها المشروع يقدر بمابين 400 و500 وظيفة.

وستستثمر قطر وعمان نحو تسعين مليون دولار في المرحلة الأولى لمصنع الحافلات. ويصل إجمالي الاستثمار في هذا المشروع إلى 416 مليون دولار. وسينتج المصنع ألف حافلة سنوياً، ليرتفع الإنتاج تدريجياً إلى ثلاثة آلاف حافلة لتلبية الطلب المحلي والإقليمي. وسينتج المصنع مختلف أنواع الحافلات الكبيرة والصغيرة وحافلات المدارس والشاحنات.

 
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