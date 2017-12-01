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رقم الخبر: 208242 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2017 الوقت: 16:39 الاقسام: اقتصاد  
نائب: نؤيد إقامة منطقة تجارية حرة في بانة ومريوان

نائب: نؤيد إقامة منطقة تجارية حرة في بانة ومريوان

أكد رئيس لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشورى الاسلامي، غلام رضا تاجكردون، بأن أهم قضية لمدينتي بانة ومريوان هي ايجاد منطقة تجارية حرة فيهما.

وخلال اجتماع اللجنة الأربعاء الماضي في مدينة بانة الحدودية، قال تاجكردون: ان جميع الأعضاء الـ23 للجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشورى الاسلامي مؤيدون للمصادقة على لائحة ايجاد منطقتين حرتين في مدينة بانة ومريوان (غرب ايران)، ذلك لأن المصادقة على هذه اللائحة تلعب دوراً مؤثراً في تحقيق الازهار الاقتصادي في المنطقة.

وأشار تاجكردون الى معارضة البعض لإقامة منطقة تجارية حرة في كل من بانة ومريوان، وأضاف: ان البعض يعمم إشكاليات المناطق الحرة في البلاد على منطقتي بانة ومريوان، إلا أنه ليس من المنطقي تعميم إشكاليات منطقة على منطقة أخرى.

يذكر أن لمدينة بانة حدوداً مشتركة مع العراق لمسافة 84 كم، وتعتبر سوق سيرانبند سوقاً حدودية مشتركة لإيران مع اقليم كردستان العراق.

 
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