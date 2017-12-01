أعلن سفير كوريا الجنوبية لدى طهران، انه يريد أن يدعو الناشطين الاقتصاديين من كوريا الجنوبية للنشاط في ايران قريباً، من أجل العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين ايران وكوريا الجنوبية.

ولدى تفقده للمشاريع الزراعية والوحدات الإنتاجية في قضاء آمل بمحافظة مازندران (شمال ايران)، على رأس وفد اقتصادي برفقة المسؤولين المحليين، قال السفير كيم سيونغ هو: ان الظروف المناخية الجيدة في مازندران أدت الى إيجاد قدرات إنتاجية في هذه المحافظة. وأضاف: ان مازندران بوجود الوحدات الإنتاجية الناشطة فيها ومن خلال التواجد المناسب للقطاع الخاص، تحظى بأرضية جيدة لإقرار التعاون الثنائي. وأعلن: إننا نريد أن ندعو الناشطين الاقتصاديين من كوريا الجنوبية الى ايران قريباً، ليعملوا على زيادة حجم التبادل التجاري بين طهران وسيئول، ومن أجل إيجاد مزيد من التعاون بين البلدين فان الظروف اللازمة سيتم توفيرها.

من جهته، قال مساعد محافظ مازندران في تنسيق شؤون الاقتصاد: ان زيارة سفير كوريا الجنوبية الى مازندران تحظى بأهمية كبرى، لنشهد بدء آفاق جديدة لزيادة التعاون بين مازندران وبين دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا. وأضاف حسن خيريان بور: ان مازندران لديها استعداد كبير لتنمية مجالات التعاون مع كوريا الجنوبية في مجالات السياحة والزراعة والثروة السمكية وتقنية الاتصالات.

وقام سفير كوريا الجنوبية برفقة وفد اقتصادي وتجاري بزيارة تفقدية لمحافظة مازندران، التقى خلالها محافظ مازندران ورجال الأعمال وتفقد عدداً من الوحدات الإنتاجية والصناعية والزراعية بما فيها في قضاء آمل. ومن هذه الوحدات، أكبر مركز لإنتاج الزهور ونباتات الزينة بواسطة الزراعة المائية.