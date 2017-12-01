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رقم الخبر: 208240 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2017 الوقت: 16:37 الاقسام: اقتصاد  
لائحة الميزانية ستقدّم إلى مجلس الشورى الإسلامي الشهر المقبل

لائحة الميزانية ستقدّم إلى مجلس الشورى الإسلامي الشهر المقبل

أعلن مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية، حسين علي أميري، ان لائحة الميزانية للعام الايراني الجديد (يبدأ في 21 مارس 2018) ستقدم الى مجلس الشورى الاسلامي يوم 10 ديسمبر المقبل.

وأوضح أميري، في تصريح للمراسلين على هامش اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، ان رئيس الجمهورية سيقدم لائحة الميزانية الى مجلس الشورى يوم 10 ديسمبر المقبل، وقال: ان المهلة القانونية للحكومة لتقديم لائحة الميزانية ستنتهي يوم 6 ديسمبر، لكن نظراً لأن هذا اليوم هو عطلة رسمية، فقد اقترحنا على المجلس ثلاثة مواعيد 7 و9 و10 ديسمبر القادم، ومجلس الشورى اختار يوم الأحد 10 ديسمبر لتقديم لائحة الميزانية.

وأضاف أميري: ان لائحة الميزانية ستقدم الى مجلس الشورى في موعدها القانوني على غرار الأعوام الماضية، وان مسؤولية تفاصيل لائحة الميزانية ستكون بعهدة منظمة التخطيط والميزانية، وسيقدم رئيس المنظمة محمد باقر نوبخت توجهات الميزانية في وقت لاحق.

 
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