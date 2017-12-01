أعلن رئيس مؤسسة التنمية التجارية مساعد وزير النفط الايراني لشؤون الصادرات، مجتبى خسروتاج، ان حجم الصادرات غير النفطية في ايران خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس/ آذار 2017)، بلغ 5ر28 مليار دولار.

وفي كلمته يوم الخميس خلال مراسم تكريم المصدرين المتفوقين بمحافظة بوشهر (جنوب البلاد)، أكد خسروتاج على ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التسويق، بما يستعدي إتخاذ خطوات مناسبة من جانب الحكومة لتعزيز حضور هذه الشركات في المعارض الدولية. ونوّه المسؤول التجاري بالإنجازات المحققة على صعيد الصادرات في مختلف المجالات الزراعية والثروة السمكية والسياحة والصناعات الإبداعية، مبيناً ان حجم الصادرات الزراعية بلغ خلال العام الماضي 5 مليارات دولار، وفي مجال الثروة السمكية بلغت صادرات البلاد 180 مليون دولار، مما يشير الى حصول زيادة بنسبة 35 مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.