سيتم تدشين المرحلة الأولى من ميناء الشهيد بهشتي في جابهار (جنوب شرق ايران) يوم الأحد بحضور الرئيس روحاني وقائد مقر خاتم الأنبياء(ص) للبناء والإعمار العميد عبادالله عبداللهي، ووزير الطرق وبناء المدن عباس آخوندي.

وأشار العميد عبداللهي الى أهمية سواحل مكران (جنوب شرق ايران) في توجيهات قائد الثورة ومكانتها في الخطوط العامة للخطة التنموية السادسة للبلاد، موضحاً ان مقر خاتم الأنبياء(ص) للبناء والإعمار أنجز خلال المرحلة الأولى في تطوير ميناء الشهيد بهشتي مشروع كاسر الأمواج بطول 5ر1 كيلومتر على امتداد كاسر الأمواج الحالي. ولفت الى تشييد رصيف بطول 7ر1 كيلومتر يتألف من رصيفين لشحن الحاويات و3 أرصفة متعددة الأغراض بسعة 50-100 ألف طن من قبل المقر المذكور.

ونوه عبداللهي الى دور ميناء الشهيد بهشتي في جابهار بإعتباره أول ميناء يطل على مياه المحيط في البلاد، موضحاً ان حوالي 16 مليون متر مكعب من عمليات التجريف وإحياء 200 هكتار من الأراضي و120 هكتاراً أعيد تأهيلها، فضلاً عن إعداد حوالي 65 هكتاراً لبناء محطة الحاويات ومتعددة الأغراض من بين الإنجازات الأخرى التي نفذها المقر في المرحلة الأولى من خطة تنمية هذا الميناء. وأضاف: ان مشروع تصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير هذا الميناء بطاقة إسمية قدرها 5ر8 مليون طن سنوياً تم تنفيذه على يد الكوادر التابعة لمجموعة (نوح) بمقر خاتم الأنبياء(ص) للبناء والإعمار.