وخلال مراسم أقيمت يوم الخميس لتكريم المصدرين النموذجيين في محافظة قم جنوب العاصمة طهران، أشار لاريجاني الى ضرورة دعم الصادرات، وقال: ان دعم الصادرات أمر ضروري في البلاد ولابد من إتباع أساليب حديثة في التصدير. وأضاف: انه من دون تعزيز الصادرات سيبقى الوضع الاقتصادي للبلاد كما هو عليه، لذا لابد من دعم القطاعات المختلفة من المنتجين والمصدرين الذين يعدون من الأركان الأساسية لاقتصاد البلاد.

وأكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ضرورة تقديم الدعم الدائم للصادرات، لافتاً الى مقترح يتضمن فرض تعريفة على قطاع الواردات وتخصيصها لقطاع الصادرات، وقال: انه على غرفة التجارة تقديم مقترحاتها الى مجلس الشورى الاسلامي بهذا الصدد. وأشار الى أنه تقرر خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث صياغة وثيقة الأمن الاقتصادي في البلاد.

وأكد لاريجاني بأنه لا ينبغي علينا النظر فقط الى الأسواق المجاورة لنا في مجال الصادرات، بل يجب أن تكون الأسواق متنوعة، وقال: ان روسيا تعد من الأسواق الجيدة للصادرات وان الحكومة الروسية ترغب بالتجارة مع ايران، إلا أن الصادرات الايرانية الى روسيا غير نشطة. وأضاف: ان الشركات الايرانية الناجحة في مجال الصادرات الى روسيا هي التي تستخدم أساليب حديثة، لذا فانه على المصدرين الذين مازالوا يستخدمون أساليب تقليدية التوجه لاستخدام أساليب حديثة لتحقيق النجاح في هذا المجال.

من جهته، أعلن مساعد رئيس مؤسسة التنمية التجارية الايرانية للشؤون الخدمية وتنمية الصادرات، محمد رضا مودودي، ان ايران تحتل المركز التاسع عشر من حيث إمتلاك أكبر الأسواق التجارية في العالم.

وفي تصريح له يوم الخميس خلال المراسم، قال مودودي: ان السوق بهذا الحجم يشكل فرصة اقتصادية كبيرة خاصة في مجال الإنتاج بالنسبة للمصنعين المحليين، محذراً في الوقت نفسه من ان هذه السوق ربما تتحول الى تهديدات خطيرة على اقتصاد البلاد في حال عجز المصنعين من سد الحاجات الداخلية، مما سيؤدي الى تحول السوق الى سوق استيراد فقط.

ودعا مودودي المصدرين الايرانيين الى عدم التعويل فقط على أسواق أفغانستان والعراق، وإنما توسيع نشاطاتهم لتشمل الأسواق العالمية. ونوه الى أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تواصل مسيرتها التقدمية وحققت خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية زيادة بنسبة ألف بالمئة في مجال التصدير والخدمات، وبلغت مستوى الـ44 مليار دولار في مجال الصادرات خلال العام 2016.