وصرّح ألاردايس مدرب بولتون ونيوكاسل وسندرلاند وكريستال بالاس سابقا، اعتقدت دائما أن إيفرتون هو ناد عظيم. من الواضح أن النادي يمر بمرحلة صعبة، وآمل أن أستطيع وضع ذلك خلف ظهري بأسرع ما يمكن والانطلاق من جديد.

وكان إيفرتون قال إن ألاردايس سيحضر إلى مقر تدريبات الفريق لإنهاء تفاصيل العقد ليصبح المدرب الجديد للفريق بعد أن أشارت صحيفة "ذي دايلي مايل" إلى أن المدرب وقع عقدا للإشراف على إيفرتون لمدة 18 شهرا.

وستكون المرة العاشرة التي سيتولى فيها ألاردايس (63 عاما) الإشراف على أحد الفرق، آخرها كان الموسم الماضي حين ساهم بإبقاء كريستال بالاس في الدرجة الممتازة قبل أن يتخلى عن منصبه في أيار/مايو في نهايته لأسباب خاصة، مؤكدا أن ليس لديه طموحات لتولي مهمة أخرى.

وتولى ألاردايس تدريب منتخب إنكلترا لمدة 67 يوما قاده فيها في مباراة واحدة فقط قبل أن يضطر إلى الاستقالة بعد تعرضه لخدعة من إحدى الصحف.

وانتقد ألاردايس في تصريحات تم تصويرها سرا من قبل صحافيين في «ديلي تلغراف» ادعوا أنهم رجال أعمال من شرق آسيا، قرار الاتحاد الإنجليزي بإعادة بناء ملعب ويمبلي، وسخر من سلفه في تدريب المنتخب روي هودجسون، كما قدم نصائح حول كيفية التهرب من قوانين الانتقالات.

ويعاني إيفرتون كثيرا هذا الموسم برغم إنفاق إدارته نحو 200 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية، فكانت نتائجه متواضعة ما أدى إلى إقالة مدربه الهولندي رونالد كومان في 23 تشرين الأول/أكتوبر، وإسناد المهمة مؤقتا إلى مدرب الفريق الرديف في النادي ديفيد أنسوورث. ويحتل إيفرتون حاليا المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة في 14 مباراة.