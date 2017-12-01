تعرض مدافع تشلسي أنطونيو روديغير لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام سوانزي سيتي، الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز، كشفت عن رداءة حذائه ودفعته للتهكم على الشركة المنتجة له.

وبعد اللقاء الذي انتهى بفوز الـ«بلوز» بهدف وحيد سجله اللاعب الألماني، نشر زميله البلجيكي ميشي باتشوايي على موقع «إنستغرام» صورة لحذاء روديغير وبه ثقب كبير، وإلى جانبه قدمه المصابة وعليها آثار الدماء.

ويبدو أن أحد لاعبي سوانزي دهس قدم روديغير اليسرى بقوة، مما أدى إلى تمزق الحذاء والجورب وتعرض إصبع المدافع الصلب لجرح.

وكتب روديغير على«إنستغرام»: «ما هذا يا نايكي؟»، في إشارة إلى الشركة المصنعة للحذاء، أما باتشوايي فاكتفى بكلمة «نايكي» إلى جانبها وجوه ضاحكة.

وحصد تشلسي 3 نقاط مهمة خلال اللقاء، صعدت به إلى المركز الثالث بـ 29 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي (40)، والثاني مانشستر يونايتد (32).