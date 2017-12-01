توج عمر خريبين بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017، خلال حفل توزيع الجوائز السنوية الذي نظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، في العاصمة التايلاندية بانكوك، ليصبح أول لاعب سوري يحصل على هذا اللقب.

وتنافس المهاجم البالغ من العمر 23 عاما، على الفوز بهذه الجائزة مع الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري)، والصيني وو لي.

وبدأ خريبين مسيرته الكروية مع نادي الوحدة السوري عام 2009 قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى نادي القوة الجوية العراقي، ثم الميناء العراقي، وانضم عام 2016 إلى صفوف الظفرة الإماراتي.

وانضم المهاجم السوري إلى الهلال السعودي مطلع عام 2017، حيث قدم عروضا قوية، اقترنت في ذات الوقت بتألق مع منتخب سوريا الذي حقق نتائج مميزة في تصفيات كأس العالم 2018.

وتمكن منتخب «نسور قاسيون» من بلوغ ملحق تصفيات القارة الآسيوية لمونديال روسيا، لكنه خسر بمجموع المباراتين أمام أستراليا، بعد أداء ملحمي.

ومع الهلال لفت النجم السوري الأنظار إلى قدراته التهديفية، وبلغ ذروة تألقه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سجل 5 أهداف في مرمى بيرسيبوليس الإيراني.

وفي الدور النهائي، سجل المهاجم السوري هدف التعادل 1-1 للهلال أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني في الرياض، ورغم إخفاق الهلال في الحصول على كأس البطولة، إلا أن خريبين توج بجائزة الهداف.

وعلى مستوى المنتخب الوطني، لعب المهاجم الشاب مع كافة فرق الفئات العمرية في سوريا، بدءا من منتخب الناشئين تحت 16 عاما ومرورا بمنتخب تحت 23 عاما، ثم مع المنتخب الأول حيث سجل 11 هدفا خلال مشوار الفريق في تصفيات كأس العالم 2018.