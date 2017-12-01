تأهل فريقا «ايران ألف وروسيا» إلى نهائي بطولة كأس شاهد الدولية للمصارعة الرومانية الجارية حاليا في مدينة كرج غرب طهران.

ان منافسات الدورة الثالثة عشرة لبطولة كأس شاهد الدولية للمصارعة الرومانية انطلقت / الثلاثاء / في مدينة كرج بحضور ثماني دول اجنبية وخمسة فرق من إيران والتي انتهت اليوم بتحديد طرفي المباراة النهائية.

وأقيمت مباراتا النصف النهائي ، وكانت النتائج «ایران Aألف» 7- «ایران توسعة» 3- ، و«روسيا» 6– «ایران البرز» 4.

واقيمت بعد ظهر الاربعاء المبارة النهائية بين فريقي ايران ألف وروسيا ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي توسعة والبرز.