تشهد مسابقات الوزن فوق الثقيل ببطولة العالم لرفع الاثقال 2017 الجارية في ولاية كاليفورنيا الاميركية، منافسة شرسة بين البطلين الاولمبيين الايراني بهداد سليمي والجورجي «لاشا تالاخادزه».

وجاء ذلك في تقرير الاتحاد الدولي لرفع الاثقال،الذي سلط الضوء على منافسة البطلين الاولمبيين لوزن فوق 105 كغم، حيث أشار الى أن تالاخادزه يدخل المنافسات دفاعا عن لقب عام 2015، وسيصطدم بسليمي الذي يسعى لتعويض اخفاقه باولمبياد ريو 2016.

سليمي الحاصل على الميدالية الذهبية ببطولة العالم عامي 2010 و2011، واولمبياد لندن 2012، خسر امام منافسه الجورجي في حركة الخطف في اولمبياد ريو 2016.

ويحمل الرباع سليمي الرقم القياسي العالمي في حركة الخطف، غير أن «تالاخادزه» حطم هذا الرقم في البطولة الاوروبية برفع 217 كغم خطفا ابريل/نيسان الماضي.

وبحركة النتر، فأفضل أداء للرباع الايراني سليمي في البطولات العالمية 255 كغم، غير أنه رفع 260 كغم في التدريبات ما يعكس وجها آخر من المنافسة مع تالاخادزه الذي ظهر في فيديو مؤخرا وهو يحمل 220 كغم خطفا.

كما تضم مسابقات الوزن فوق الثقيل +105 كغم، منافسين آخرين وهما البرازيلي «فرناندو ريس» والاستوني «مارت سيم».