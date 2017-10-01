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رقم الخبر: 203782 تاريخ النشر: تشرين الأول 01, 2017 الوقت: 17:27 الاقسام: محليات  
مقتل مهرب مسلح شمال شرقي البلاد

مقتل مهرب مسلح شمال شرقي البلاد

اعلن قائد الفوج الحدودي في منطقة تايباد، مقتل أحد المهربين المسلحين للمخدرات في الحدود الشرقية لمحافظة خراسان الرضوية ( شمال شرق).
وقال العقيد مجيد بويان في تصريح لمراسل ارنا انه في اطار اغلاق الحدود بشكل كامل والتصدي للمهربين للمخدرات فقد اشتبكت القوات المنتسبة الى الفوج الحدودي في منطقة تايباد مع الاشرار والمهربين المسلحين في نقطة الصفر الحدودية ما أسفر عن تطهير المنطقة وضبط سبعة كيلو غرامات و100 غرام من الهيرويين.
ومنذ بداية العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار - مارس الماضي) ولحد الان تم ضبط الف و750 كيلو غراما من انواع المخدرات، اكثر من 95 بالمائة منها من الهيرويين في منطقة تايباد .
ولتايباد حدود مشتركة مع افغانستان تصل الى 90 كيلومترا . ويقطن في المدينة اكثر من 117 الف شخص وتقع على بعد 225 كيلومترا الى الجنوب الشرقي من مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية. 
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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