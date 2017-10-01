وقال العقيد مجيد بويان في تصريح لمراسل ارنا انه في اطار اغلاق الحدود بشكل كامل والتصدي للمهربين للمخدرات فقد اشتبكت القوات المنتسبة الى الفوج الحدودي في منطقة تايباد مع الاشرار والمهربين المسلحين في نقطة الصفر الحدودية ما أسفر عن تطهير المنطقة وضبط سبعة كيلو غرامات و100 غرام من الهيرويين.

ومنذ بداية العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار - مارس الماضي) ولحد الان تم ضبط الف و750 كيلو غراما من انواع المخدرات، اكثر من 95 بالمائة منها من الهيرويين في منطقة تايباد .

ولتايباد حدود مشتركة مع افغانستان تصل الى 90 كيلومترا . ويقطن في المدينة اكثر من 117 الف شخص وتقع على بعد 225 كيلومترا الى الجنوب الشرقي من مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية.