اعلن مدير العلاقات العامة لدائرة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة كيلان شمال ايران بان فريق اغاثة وانقاذ تابع للدائرة قد تمكن من انقاذ سفينة تجارية من الغرق في منطقة انزلي الحرة.

وقال امير ايزدي في تصريح أدلى به لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء ارنا ان السفينة التجارية اركيدة 1 التي كانت مركونة منذ عدة اشهر في حوض ميناء كاسبين، تعرضت لامواج البحر الهائجة ما ادى الى حصول ثقب في جدارها على اثر ارتطامها بكاسر الامواج في الميناء.

واضاف، ان فريق اغاثة وانقاذ تابع للدائرة العامة للموانئ والملاحة البحرية اسرع الى مكان الحادث على الفور وتمكن من الحيلولة دون غرق السفينة.

يذكر ايضا ان زورقا للخدمة والصيد قد غرق قرب ميناء انزلي بسبب الظروف الجوية السيئة والأمواج العاتية، ولم يتبين مصير ملاحيها الاربعة لغاية الآن رغم الجهود الحثيثة لفرق الاغاثة والانقاذ التي اسرعت للبحث عنهم.