كما تم خلال اللقاء سبل تطوير التعاون في مجال التعليم والأبحاث والصحة العامة والأدوية والغذاء والمعدات الطبية.
وبحث الجانبان أيضاً مذكرة التفاهم الصحية الشاملة التي من المتوقع أن يتم توقيعها خلال زيارة مالاشكو الى طهران قريباً.
هذا وكان مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي غلام رضا أصغري وقع مع نظيره الروسي مذكرة تعاون في مجال الأدوية في مدينة مينسك بحضور وزير الصحة البيلاروسي مالاشكو.
يذكر إن بيلاروسيا تأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا في مجال التقدم الصناعي والتقني والعلمي والطبي والإقتصادي وتتقدم على الدول الـ 13 التي إنفصلت عن الإتحاد السوفيتي السابق.