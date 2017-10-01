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رقم الخبر: 203777 تاريخ النشر: تشرين الأول 01, 2017 الوقت: 17:18 الاقسام: محليات  
إيران وبيلاروسيا تطوران التعاون الصحي والعلاجي

إيران وبيلاروسيا تطوران التعاون الصحي والعلاجي

بُحث خلال اللقاء الذي جمع سفير إيران لدى بيلاروسيا مصطفى أويسي ووزير الصحة البيلاروسي فالري مالاشكو سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة الصحية والعلاجية منها.
كما تم خلال اللقاء سبل تطوير التعاون في مجال التعليم والأبحاث والصحة العامة والأدوية والغذاء والمعدات الطبية.
وبحث الجانبان أيضاً مذكرة التفاهم الصحية الشاملة التي من المتوقع أن يتم توقيعها خلال زيارة مالاشكو الى طهران قريباً.
هذا وكان مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي غلام رضا أصغري وقع مع نظيره الروسي مذكرة تعاون في مجال الأدوية في مدينة مينسك بحضور وزير الصحة البيلاروسي مالاشكو.
يذكر إن بيلاروسيا تأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا في مجال التقدم الصناعي والتقني والعلمي والطبي والإقتصادي وتتقدم على الدول الـ 13 التي إنفصلت عن الإتحاد السوفيتي السابق.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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