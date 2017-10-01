أكد رئيس جامعة الأديان والمذاهب حجة الإسلام أبو الحسن نواب إن قائد الثورة الإسلامية رسم الحدود بين التشيع البريطاني والتشيع الأصيل مشيراً الى ضرورة إلتزام الخطباء بموقف القائد الذي حرم المساس بمقدسات الغير وخاصة أهل السنة.

وخلال تفقده لمقر وكالة الأنباء الإيرانية قال حجة الإسلام نواب: لقد توضحت الحدود بين التشيع البريطاني والتشيع الإسلامي الأصيل مشيراً الى أن موقف القائد واضح إزاء قضايا مثل الإبتعاد عن الخرافات والخلافات وعدم السكوت أمام الجرائم التي ترتكبها بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال إن التيار الذي يثير الفتنة بين الشيعة والسنة وصفه قائد الثورة الإسلامية بالتشيع البريطاني أو الإسلام الأمريكي وإن القائد يعتبر إثارة الخلافات هي إحدى الحيل البريطانية.

ولفت حجة الإسلام نواب الى الخطوات الجيدة التي اتخذت لتعزيز العلاقات بين الأديان والمذاهب المختلفة وقال : رغم إن أطروحات الدكتوراه الخاصة بالجامعات السعودية موجودة في مكتباتنا إلا إننا لم نتمكن من التعاون معها وايضا مع الجامعات المصرية.

وقال: في الوقت الحاضر وبالتزامن مع وجود داعش فإن حالة الوحدة تتعزز في الأمة الإسلامية مشيراً الى أن ممارسات داعش قربت القلوب الى بعضها البعض.

وأشار الى إنه وكما أدت الحروب الصليبية الى حوار الأديان فإن ممارسات داعش أدت الى القناعة بضرورة تعزيز العلاقات بين المذاهب والمجتمعات الإسلامية.