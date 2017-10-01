شارك وفد إيراني في المؤتمر الدولي الخامس لمكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقيم في مدينة لاهاي الهولندية برعاية الشرطة الدولية (الإنتربول).

وأفادت وكالة إرنا إن الوفد الإيراني المشارك في مؤتمر مكافحة الجرائم الإلكترونية بإشراف مساعد رئيس شرطة المعلومات للشؤون الدولية حسين رمضاني شارك في ورش العمل التي أقيمت على هامش المؤتمر وتباحث مع نظرائه من مختلف دول العالم حول أحدث التجارب العلمية والفنية والقانونية المستخدمة في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

هذا وأقيم مؤتمر مكافحة الجرائم الإلكترونية هذا العالم تحت شعار التنسيق الفاعل لضمان المزيد من الأمن للفضاء الإلكتروني وقد بحث مخاطر العام 2017 والإستثمار في مجال تعزيز الأمن الإلكتروني والتحديات الجديدة وغيرها من المواضيع الأخرى.