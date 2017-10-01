وقد شكل إرسال مجموعة القطع البحرية الكازاخستانية الى إيران بادرة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين وتأتي رداً على زيارة مجموعة القطع البحرية الإيرانية الى كازاخستان في أبريل الماضي.

وهذه هي الزيارة السادسة التي تقوم بها مجموعات القطع البحرية للدول المطلة على بحر قزوين والتي تحمل رسالة السلام والصداقة الى بحر قزوين حيث سبق ذلك زيارة لمجموعة القطع البحرية الروسية في السنوات 2007 و2014 و2015 و2016 وكذلك في شهر يوليو/تموز الماضي.

يذكر إن مجموعة القطع البحرية الإيرانية قامت حتى الآن بخمس زيارات الى الدول المطلة على بحر قزوين حاملة معها رسالة الصداقة والسلام وتعزيز العلاقات الثنائية والأمن المستديم في المنطقة.