أعلن عضو لجنة دراسة الإتفاق النووي في مجلس الشورى الإسلامي عباس علي منصوري آراني إن لدى إيران خيارات أخرى موضوعة على الطاولة في حال إنسحبت الولايات المتحدة من الإتفاق النووي مشيراً الى ان الأمور في العالم تسير لصالحنا على عكس السنوات الماضية.

وفي تصريح لإرنا أشار منصوري آراني الى مواقف الإتحاد الأوروبي ودول مجموعة 5+1 باستثناء الولايات المتحدة وقال إن الإتفاق النووي هو معاهدة دولية بالنظر الى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 والملف العسكري النووي الإيراني المعروف بـ PMD وبالتالي فإن الولايات المتحدة ليست طرفنا الوحيد في الإتفاق وإن الجميع يقرون أن هذا الإتفاق يسهم في تعزيز الإستقرار وإزالة التوتر في العالم.

وقال: في حال خرجت الولايات المتحدة من الإتفاق النووي فإن الرأي العام العالمي سيفهم إن الإتفاق مع الولايات المتحدة غير ثابت وإنه لا يتجاوز الفترة الرئاسية لرئيس أمريكي واحد فقط.

وأشار منصوري آراني الى أنه وبعد الإتفاق النووي أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً إن إيران لم تستخدم التقنية النووية في الأغراض العسكرية وهذا اثبات على سلمية البرنامج النووي الإيراني من جهات دولية مهمة.

وأكد إن لدى إيران خيارات أخرى لكن الإعتقاد السائد هو إن الولايات المتحدة لن تنسحب من الإتفاق النووي.