  • الأحد ١٠ محرم ١٤٣٩
  • الأحد , أكتوبر 01, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203763 تاريخ النشر: تشرين الأول 01, 2017 الوقت: 16:51 الاقسام: محليات  
مسؤول برلماني: لدى إيران خيارات في حال إنسحاب أمريكا من الإتفاق النووي

مسؤول برلماني: لدى إيران خيارات في حال إنسحاب أمريكا من الإتفاق النووي

أعلن عضو لجنة دراسة الإتفاق النووي في مجلس الشورى الإسلامي عباس علي منصوري آراني إن لدى إيران خيارات أخرى موضوعة على الطاولة في حال إنسحبت الولايات المتحدة من الإتفاق النووي مشيراً الى ان الأمور في العالم تسير لصالحنا على عكس السنوات الماضية.
وفي تصريح لإرنا أشار منصوري آراني الى مواقف الإتحاد الأوروبي ودول مجموعة 5+1 باستثناء الولايات المتحدة وقال إن الإتفاق النووي هو معاهدة دولية بالنظر الى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 والملف العسكري النووي الإيراني المعروف بـ PMD وبالتالي فإن الولايات المتحدة ليست طرفنا الوحيد في الإتفاق وإن الجميع يقرون أن هذا الإتفاق يسهم في تعزيز الإستقرار وإزالة التوتر في العالم.
وقال: في حال خرجت الولايات المتحدة من الإتفاق النووي فإن الرأي العام العالمي سيفهم إن الإتفاق مع الولايات المتحدة غير ثابت وإنه لا يتجاوز الفترة الرئاسية لرئيس أمريكي واحد فقط.
وأشار منصوري آراني الى أنه وبعد الإتفاق النووي أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً إن إيران لم تستخدم التقنية النووية في الأغراض العسكرية وهذا اثبات على سلمية البرنامج النووي الإيراني من جهات دولية مهمة.
وأكد إن لدى إيران خيارات أخرى لكن الإعتقاد السائد هو إن الولايات المتحدة لن تنسحب من الإتفاق النووي.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/8671 sec