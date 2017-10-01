واشار العميد زاهديان في هذا اللقاء الى اهمية التعاون التقني والاستخباري والعملاني بين ضباط ارتباط الشرطة على الصعيد الدولي، مؤكدا على رفع مستوى التعامل والاتصال بين ضباط ارتباط مكافحة المخدرات.

واكد عزم الجمهورية الاسلامية على المكافحة الحثيثة للمخدرات، لافتا الى ان اكثر من 3700 من كوادر الشرطة الايرانية قد استشهدوا وجرح 12 ألفا آخرون باصابات بالغة في مسار مكافحة المهربين والحيلولة دون تهريب المخدرات الى اوروبا.

ونوه الى الدور المحوري لايران في مجال مكافحة المخدرات، معلنا استعداد شرطة الجمهورية الاسلامية الايرانية للرقي بمستوى العلاقات والتعاون مع نظيراتها في اوروبا ومنطقة البلقان.

كما التقى العميد زاهديان مسؤول شرطة مكافحة المخدرات التركي عدنان اوزدمير، حيث جرى التأكيد على تطوير العلاقات بين الجانبين لرفع مستوى السيطرة على المنافذ والحدود وتعزيز الشؤون المتعلقة بمكافحة التهريب عبر رفع مستوى التعاون وتبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة.