قال عضو مجلس خبراء القيادة في ايران آية الله احمد خاتمي ان ثقافة الاستشهاد التي يحملها الشعب شلّت نشاطات اعداء النظام الاسلامي طيلة 38 عاما.

واضاف خاتمي ان ثقافة الشهادة تعني رفع راية الدين والطهر والايثار والشهادة في سبيل الله.

وتابع: ان ابا الفضل العباس(ع) ضحى بنفسه في سبيل الله تعالى وان دمه الطاهر بات يقسم به حيث ان الامة تصمد حتى تقديم دماء ابناءها وتصون ثقافة الشهادة.

ونوه الى ان كربلاء تعني التمسك بالولاية والدفاع عنها وان ولاية الفقيه تشكل قطرة من ولاية الامام الحسين وتفوح منها رائحة ولاية الامام علي عليهما السلام.

ولفت الى ان تجديد العهد والميثاق مع ابي الفضل العباس(ع) يعني التمسك بسيرته والتحلي ببصيرته كما ورد عن الامام الصادق عليه السلام.

بدوره اعتبر عضو مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله عباس كعبي بان راية العباس بن علي(ع) مرفوعة اليوم دفاعا عن الاسلام والمسلمين والولاية ومراقد اهل البيت(ع) بوجه الدواعش والتكفيريين.

وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" في مدينة قم المقدسة، عزى آية الله كعبي لمناسبة ذكرى استشهاد سيد الشهداء ابي عبدالله الحسين(ع) و 72 من اهل بيته وصحبه الابرار في واقعة الطف بكربلاء، وقال، ان العباس(ع) هو حامل راية نهضة الامام الحسين(ع) وان الدفاع عن الدين والولاية الالهية والتضحية، يعد اقتداء بمنهج العباس(ع).

واكد آية الله كعبي بان المدافعين عن مراقد اهل البيت(ع) يقتدون بالعباس(ع) واضاف، ان راية العباس(ع) اليوم مرفوعة في الدفاع عن الاسلام والمسلمين والولاية ومراقد اهل البيت(ع) بوجه الدواعش والتكفيريين.