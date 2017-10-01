أصيب 38 شخصا، الأحد، بعد أن هاجمت الشرطة الإسبانية متظاهرين في مدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا الذي يشهد استفتاءً على الانفصال من إسبانيا التي حظرته، فيما ندد رئيس الإقليم بعنف الشرطة "غير المبرر".

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن شهود عيان قولهم إن عناصر الشرطة قمعوا متظاهرين بالقرب من مدرسة اقتحموها وصادروا صناديق الاقتراع.

وحدث ذلك بينما عرقل متظاهرون آخرون طريق رجال الشرطة وهم يغادرون مركز التصويت بعد مصادرة الصناديق.

واستعانت الشرطة في قمعها بالرصاص المطاطي لتفريق متظاهرين تجمعوا خارج مركز اقتراع في برشلونة، وفق ما ذكرت "أسوشيتد برس".

وفي وقت سابق، رصدت مقاطع فيديو مواجهات سحلت فيها الشرطة أنصار الاستفتاء أمام مركز اقتراع وانهالت عليهم بالضرب لمنعهم من الإدلاء بأصواتهم.

وتعليقا على المواجهات، ندد رئيس إقليم كتاالونيا كارليس بيغديمونت بـ"العنف غير المبرر" من جانب الشرطة الوطنية في برشلونة لتفريق متظاهرين كانوا يريدون التصويت.

وصرح لصحفيين أن "الاستخدام غير المبرر للعنف وغير العقلاني وغير المسؤول من جانب الدولة الإسبانية لن يعطل إرادة الكاتالونيين"، مشيرا إلى "ضرب بالهراوات و(استخدام) الرصاص المطاطي واعتداءات من دون تمييز" على أشخاص يتظاهرون "سلميا".

وكان الاستفتاء انطلق في ساعة مبكرة من صباح الأحد، على الرغم من إصدار القضاء الإسباني قرارا بحظره ومسارعة الشرطة إلى إغلاق المباني العامة التي تحولت إلى مراكز اقتراع.

الى ذلك استعان سكان في إقليم كاتالونيا بجرارات زراعية، لسد مدخل محطة اقتراع في الاستفتاء على انفصال الإقليم الذي بدأ صباح الأحد، في محاولة لتحدي معارضة الحكومة الإسبانية الشديدة التي اعتبرت الاستفتاء "محظورا".

وذكرت وكالة "رويترز" أن أشخاصا في قرية سان جوليا دي راميس بمقاطعة غيرونا وضعوا الجرار على مدخل صالة للألعاب الرياضية، في محاولة لمنع سيارات الشرطة من الاقتراب من المبنى، خصوصا أنها أغلقت عددا كبيرا من المرافق العامة لإحباط الاستفتاء.

وكان شاهد عيان أفاد في وقت سابق بأن نحو 30 عربة وحافلة أمن غادرت ميناء برشلونة للانتشار في أنحاء المقاطعة من أجل تحقيق الأمر نفسه.

وطلب منظمون عند أحد مراكز الاقتراع في مدرسة بمدينة برشلونة من السكان إغلاق مدخل المركز واستخدام المقاومة السلبية إذا تدخلت الشرطة لمنع التصويت.

ومن جانبها، قال الحكومة الإسبانية إن نسبة محدودة من المدارس هي التي يعتصم فيها عدد من الأشخاص وإنها تحققت من أن معظم الأبنية المخصصة للاقتراع وعددها 2300 جرى إغلاقها.

وأضافت الوزارة في بيان أن "بعض" مراكز الاقتراع المحتملة مازال يسيطر عليها أشخاص ينوون عرقلة جهود الشرطة لتنفيذ أمر قضائي بحظر استخدام المباني العامة في التصويت.

وشكل الكتالونيون طوابير أمام مراكز الاقتراع للتصويت قبل بدء الاستفتاء بساعات، في تحد لمحاولات الحكومة الإسبانية منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

وبثير الاستفتاء مخاوف من حدوث اضطرابات في المنطقة الغنية في شمال شرق إسبانيا.