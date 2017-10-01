قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، في تغريدة على تويتر عشية سلسلة من مباريات دوري كرة القدم الأمريكية إن "من المهم جدا" أن يقف اللاعبون أثناء عزف النشيد الوطني.

وجاءت التغريدة عقب جدال مستمر بشأن رياضيين وآخرين جثوا على ركبهم، خلال عزف النشيد الوطني، احتجاجا على تعامل الشرطة مع ذوي الأصول الأفريقية.

وقال ترامب: من المهم جدا أن يقف لاعبو دوري كرة القدم الأميركية غدا ودائما أثناء عزف نشيدنا الوطني، مضيفا: احترموا علمنا وبلدنا.

وبث ترامب فيما بعد على تويتر تسجيلا مصورا لمشجعين ولاعبين يقفون أثناء مباراة في دوري هوكي الجليد وكتب "19 ألف شخص يحترمون نشيدنا الوطني".

لكن مستخدمي تويتر شككوا في الفيديو، وقالوا إن التسجيل الذي بثه ترامب جرى تصويره قبل سنة تقريبا.

ولجأ بعض اللاعبين الأميركيين الأفارقة إلى هذا الاحتجاج الرمزي أثناء عزف النشيد الوطني على مدى العام الماضي، احتجاجا على التفاوت العرقي في نظام العدالة الجنائي.