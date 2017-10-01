اكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم خلال لقائه وفدا حكوميا روسيا، ان سوريا مستمرة في محاربة الإرهاب وتتجه بخطى ثابتة نحو إعادة الإعمار بمساعدة حلفائها وأصدقائها.

بحث وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاحد مع الوفد الحكومي الروسي الذي يضم ممثلي عدد من كبرى الشركات الروسية برئاسة كيريل مولودتسوف نائب وزير الطاقة في روسيا الاتحادية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا الاتحادية في المجالات كافة بما فيها في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري.

وتناول اللقاء مساهمة روسيا الاتحادية الصديقة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية التي تشن على سورية منذ اكثر من ست سنوات بالاضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة السورية الروسية خلال الايام المقبلة في روسيا الاتحادية.

وأعرب الوزير المعلم عن تقدير سوريا الكبير للدور الذي تقوم به روسيا الاتحادية في مساعدة سوريا في مواجهة العدوان الإرهابي الذي تتعرض له مؤكدا أن سوريا مستمرة في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه وهي تشهد حاليا الفصل الأخير من هذا العدوان وتتجه بخطى ثابتة نحو إعادة إعمار ما دمره الإرهابيون بمساعدة حلفائها واصدقائها وذلك بفضل انتصارات الجيش السوري وحلفائه.

بدوره أوضح مولودتسوف أن زيارة الوفد إلى سوريا تهدف إلى إجراء مباحثات متكاملة وبناءة مع الحكومة السورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا وروسيا الاتحادية وتعزيز مقومات صمود سورية في مواجهة الإرهاب مؤكدا أن روسيا الاتحادية قيادة وحكومة وشعبا ستواصل تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لسورية الصديقة وتساهم في إعادة إعمارها من أجل عودة الاستقرار والسلام اليها.