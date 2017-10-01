وفي تصريح ادلى به حول اجتماع القادة العسكريين السبت بشأن قضية اقليم كردستان العراق قال العميد جزائري، ان اجتماع قادة القوات المسلحة عقد صباح السبت برئاسة اللواء محمد باقري في مقر الاركان العامة للقوات المسلحة في سياق تنفيذ السياسات المعلنة للجمهورية الاسلامية الايرانية المبنية على احترام السيادة الوطنية ووحدة الاراضي العراقية وكذلك اثر طلب الحكومة العراقية من الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون من اجل ارساء سيادة الحكومة المركزية في المعابر الحدودية بين البلدين.

واضاف العميد جزائري، انه ومع التاكيد من جديد في هذا الاجتماع على السيادة الوطنية ووحدة الاراضي العراقية وعدم قانونية الاستفتاء لانفصال شمال العراق، فقد تم اتخاذ القرارات اللازمة لارساء الامن في الحدود واستقبال قوات الحكومة المركزية العراقية لنشرها في المنافذ (الحدودية).

وقال، انه تقرر في الاجتماع اجراء مناورات مشتركة في غضون الايام القادمة بين القوات المسلحة الايرانية ووحدات من الجيش العراقي في الحدود المشتركة في المناطق الحدودية لقصر شيرين حتى برويزخان وحدود باشماق في مريوان وحدود تمرجين في بيرانشر.