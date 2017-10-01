بمناسبة الذكرى السنویة لتأسیس جمهوریة الصین الشعبیة الرئیس روحاني: نأمل بتوسیع العلاقات بین طهران وبكین في جمیع المجالات هنأ رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة في رسالة وجهها الى نظیره الصیني 'شي جین بینغ' الذكرى السنویة الثامنة والستین لتأسیس جمهوریة الصین الشعبیة معربا عن أمله بتنمیة العلاقات بین البلدین اللذین یتمتعان بحضارات كبیرة في جمیع المجالات الثنائیة والاقلیمیة والدولیة.