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رقم الخبر: 203750 تاريخ النشر: تشرين الأول 01, 2017 الوقت: 14:49 الاقسام: محليات  
الرئیس روحاني: نأمل بتوسیع العلاقات بین طهران وبكین في جمیع المجالات
بمناسبة الذكرى السنویة لتأسیس جمهوریة الصین الشعبیة

الرئیس روحاني: نأمل بتوسیع العلاقات بین طهران وبكین في جمیع المجالات

هنأ رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة في رسالة وجهها الى نظیره الصیني 'شي جین بینغ' الذكرى السنویة الثامنة والستین لتأسیس جمهوریة الصین الشعبیة معربا عن أمله بتنمیة العلاقات بین البلدین اللذین یتمتعان بحضارات كبیرة في جمیع المجالات الثنائیة والاقلیمیة والدولیة.
وجاء في الرسالة 'نهنئكم والشعب الصیني بالذكرى السنویة لتأسیس جمهوریة الصین الشعبیة'. 
وجاء في الرسالة 'نظراً لماضي العلاقات الودیة بین البلدین، نأمل بتطویر العلاقات الثنائیة في المستقبل في كافة المجالات الثنائیة والاقلیمیة والدولیة متمنین لكم وللشعب الصیني دوام الصحة والموفقیة والنجاح'. 
 
 
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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