ثأرت الروسية ماريا شارابوفا من اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا المصنفة سادسة عشرة بفوز صعب 7-6 (7-3) و5-7 و7-6 (9-7) السبت، في الدور الأول من دورة بكين الدولية، إحدى دورات البريمير.

وهو الظهور الأول لشارابوفا (30 عاما)، المصنفة 104 والمشاركة ببطاقة دعوة، منذ خسارتها أمام سيفاستوفا في الدور الرابع من بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية، آخر البطولات الأربع الكبرى، مطلع سبتمبر/أيلول.

واحتاجت شارابوفا العائدة في أبريل/نيسان من إيقاف لمدة 15 شهرا بسبب تناولها مادة الملدونيوم المحظورة، لأكثر من ثلاث ساعات لتحقيق الفوز على سيفاستوفا.

وفي باقي المباريات احتاجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية إلى ثلاث مجموعات أيضا لتخطي الدور الأول على حساب الأمريكية أليسون ريسك 6-3 و3-6 و6-2، وستقابل السويسرية نظيرتها أوجيني بوشار المشاركة ببطاقة دعوة أو السلوفاكية ماغدالينا ريابريكوفا.

وتغلبت التشيكية بترا كفيتوفا الثانية عشرة على التشيكية كريستينا بليسكوفا الشقيقة التوأم لكارولينا بليسكوفا المصنفة رابعة في العالم، 6-3 و7-5، والألمانية أنجيليك كيربر العاشرة على اليابانية ناومي أوساكا 6-2 و7-5.

وفازت أيضا في الدور الأول الأسترالية داريا غافريلوفا على الاستونية أنيت كونتافييت 7-5 و7-5، والروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا على الاميركية لاورين ديفيس 6-1 و6-1، والرومانية سورانا سيرستيا على الألمانية منى بارثل 7-6 (7-4) و6-1، والروسية داريا كاساتكينا على مواطنتها ناتاليا فيخليانتسيفا 7-6 (7-5) و6-1.

وتبدأ كارولينا بيلسكوفا مشوارها ضد الإسبانية كارلا سواريز نافارو، والإسبانية غاربيني موغوروتسا الأولى وبطلة 2015 ضد التشيكية بربورا زاهلافوفا ستريكوفا، في حين تبدأ حاملة اللقب البولندية أنييسكا رادفانسكا، الحادية عشرة وبطلة 2011 أيضا في مواجهة الألمانية كارينا فيتهوفت، وتواجه وصيفتها البريطانية جوهانا كونتا الرومانية مونيكا نيكولسكو، وتلتقي الدنماركية كارولين فوزنياكي الخامسة وبطلة 2010 مع الصينية وانغ كيانغ.