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رقم الخبر: 203746 تاريخ النشر: تشرين الأول 01, 2017 الوقت: 14:26 الاقسام: رياضة  
أنباء عن تولي توخل مهمة تدريب بايرن ميونيخ!

أنباء عن تولي توخل مهمة تدريب بايرن ميونيخ!

يجري المدرب السابق لبوروسيا دورتموند توماس توخل مفاوضات مع بايرن ميونيخ الألماني لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي حسب ما ذكر تقرير إعلامي السبت.

واستنادا إلى صحيفة "دايلي بيلد" الألمانية يوجد توخل (44 عاما) حاليا في ميونيخ ويجري مباحثات لتدريب الفريق البافاري.

وكان بايرن ميونيخ أقال أنشيلوتي الخميس غداة الخسارة المذلة أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 0-3 في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

من جهته كان توخل أقيل من تدريب دورتموند في نهاية الموسم الماضي، ولكن ليس لسوء النتائج فقد قاده إلى لقب الكأس المحلية، بل بسبب خلافات في وجهات النظر مع مسؤولي النادي.

وكان رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس قال يوم الجمعة إن ناديه سيختار بديلا لأنشيلوتي في غضون الأسبوعين المقبلين خلال توقف الدوري في هذين الأسبوعين بسبب إقامة تصفيات كأس العالم.

وذكرت تقارير أخرى أيضا مرشحا آخر لتدريب بايرن هو الشاب يوليان ناغلسمان (30 عاما) المرتبط بعقد مع هوفنهايم حتى 2021.

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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