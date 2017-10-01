واستنادا إلى صحيفة "دايلي بيلد" الألمانية يوجد توخل (44 عاما) حاليا في ميونيخ ويجري مباحثات لتدريب الفريق البافاري.

وكان بايرن ميونيخ أقال أنشيلوتي الخميس غداة الخسارة المذلة أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 0-3 في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

من جهته كان توخل أقيل من تدريب دورتموند في نهاية الموسم الماضي، ولكن ليس لسوء النتائج فقد قاده إلى لقب الكأس المحلية، بل بسبب خلافات في وجهات النظر مع مسؤولي النادي.

وكان رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس قال يوم الجمعة إن ناديه سيختار بديلا لأنشيلوتي في غضون الأسبوعين المقبلين خلال توقف الدوري في هذين الأسبوعين بسبب إقامة تصفيات كأس العالم.

وذكرت تقارير أخرى أيضا مرشحا آخر لتدريب بايرن هو الشاب يوليان ناغلسمان (30 عاما) المرتبط بعقد مع هوفنهايم حتى 2021.