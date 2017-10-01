  • الأحد ١٠ محرم ١٤٣٩
  • الأحد , أكتوبر 01, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203745 تاريخ النشر: تشرين الأول 01, 2017 الوقت: 14:25 الاقسام: رياضة  
جالطة سراي يعزز صدارته للدوري التركي بفوز قاتل

جالطة سراي يعزز صدارته للدوري التركي بفوز قاتل

عزز فريق جالطة سراي موقعه في صدارة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، عبر فوزه المثير على ضيفه كارابوك سبور 3/2 السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.

وفي مباريات أخرى فاز قيصري سبور على ضيفه بورصا سبور 3/1، وبنفس النتيجة فاز سيفاس سبور على ضيفه أنطاليا سبور، كما انتصر عثمانلي سبور على ضيفه قاسم باشا 3/0.

ورفع جالطة سراي رصيده في الصدارة إلى 19 نقطة، وتجمد رصيد كارابوك عند خمس نقاط، في المركز السادس عشر.

ويدين جالطة سراي بالفضل في هذا الفوز، للبرازيلي مايكون بيريرا روكي، الذي سجل هدف الحسم في الوقت بدل الضائع.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/0446 sec