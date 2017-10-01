عزز فريق جالطة سراي موقعه في صدارة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، عبر فوزه المثير على ضيفه كارابوك سبور 3/2 السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.

وفي مباريات أخرى فاز قيصري سبور على ضيفه بورصا سبور 3/1، وبنفس النتيجة فاز سيفاس سبور على ضيفه أنطاليا سبور، كما انتصر عثمانلي سبور على ضيفه قاسم باشا 3/0.

ورفع جالطة سراي رصيده في الصدارة إلى 19 نقطة، وتجمد رصيد كارابوك عند خمس نقاط، في المركز السادس عشر.

ويدين جالطة سراي بالفضل في هذا الفوز، للبرازيلي مايكون بيريرا روكي، الذي سجل هدف الحسم في الوقت بدل الضائع.