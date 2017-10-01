افترس فريق مانشستر يونايتد ضيفه كريستال بالاس، بفوز ساحق برباعية نظيفة السبت على ملعب "أولد ترافورد" في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر يونايتد بهذا الفوز الساحق رصيده إلى 19 نقطة معتلياً صدارة الترتيب بشكل مؤقت، بينما بقي كريستال بالاس بلا نقاط في المركز الأخير.

سجل رباعية مانشستر يونايتد الإسباني خوان ماتا في الدقيقة 3، والبلجيكي مروان فيلايني في الدقيقتين 35 و49 واختتم البلجيكي الآخر روميلو لوكاكو الأهداف في الدقيقة 86، وخطف فيلايني الأضواء خلال المباراة بعدما سجل ثنائية وقدم مباراة مميزة.

وفيما يلي نتائج بقية مباريات مساء السبت:

هيديرسفيلدتاون صفر – توتنهام هوتسبر 4

وستهام يونايتد 1 – سوانزي سيتي صفر

وست بروميتش 2 – واتفورد 2

ستوك سيتي 2 – ساوثهامبتون 1

بورنموث صفر – ليستر سيتي صفر

تشيلسي صفر – مانشستر سيتي 1