أوقف الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منتخبات روسيا والصين وسبع دول أخرى لمدة عام واحد، بسبب مخالفات متعلقة بالمنشطات، وفقا لما ذكرته الهيئة الرياضية السبت.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال تاماس أجان في بيان: "أوضحنا في الاتحاد أن تعاطي المنشطات الذي يحدث في بعض المناطق غير مقبول مطلقا، وأن أعضاءنا يتحملون مسؤولية ضمان أن الرياضة نظيفة في بلادهم".

وأضاف: "إذا لم يتحملوا مسؤولياتهم من أجل ضمان أن رافعي الأثقال لديهم لا يتعاطون المنشطات، سيفقدون حقهم في المشاركة".

وإلى جانب روسيا والصين، تم إيقاف منتخبات أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا ومولدوفا وكازاخستان وتركيا وأوكرانيا، وتواجه الآن هذه المنتخبات شبح ضياع فرصة المشاركة في بطولة العالم القادمة في الولايات المتحدة في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.