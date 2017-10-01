لم يستفق أتلتيكو مدريد من صدمة الخسارة في عقر داره، أمام تشيلسي الأربعاء الماضي بدوري الأبطال، حتى سقط في فخ التعادل السلبي، أمام مضيفه ليجانيس السبت بالجولة السابعة من الليجا.

فعلى ملعب "بوتاركي"، قدَّم الأتلتي أداءً باهتًا، ولم يشكل خطورة كبيرة، بل ساهم تألق يان أوبلاك حارس الروخيبلانكوس، في أكثر من مناسبة لاسيما بالشوط الثاني في الحفاظ على عذرية الشباك والخروج بنقطة.

وبعدما حقَّق 3 انتصارات متتالية بالليجا، عاد الأتلتي لمسلسل نزيف النقاط مجددًا، محققًا التعادل الثالث له هذا الموسم ويصبح رصيده 15 نقطة بالمركز الثالث، في المقابل بات رصيد ليجانيس 11 نقطة يحتل بها المركز السابع مؤقتًا.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالاتي:

لاكورونا 2 – خيتافي 1

اشبيلية 2 – مالاجا صفر

ليفانتي صفر – الافيس 2