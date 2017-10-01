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رقم الخبر: 203741 تاريخ النشر: تشرين الأول 01, 2017 الوقت: 14:22 الاقسام: رياضة  
حفلة أهداف باريسية على شرف بوردو بـ"حديقة الأمراء"

حفلة أهداف باريسية على شرف بوردو بـ"حديقة الأمراء"

استعاد باريس سان جيرمان انتصاراته بالدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز كاسح على ضيفه بوردو (6-2) السبت، على ملعب حديقة الأمراء بالجولة الثامنة من البطولة.

سجل سداسية باريس سان جيرمان نيمار "هدفين"، وكافاني، ومونييه، ودراكسلر، ومبابي (5، 12، 21، 40، 45، 58)، بينما سجل يونس سانكاري، ومالكوم هدفي بوردو (31، 90).

ورفع فريق العاصمة الفرنسية رصيده لـ22 نقطة ليتربع على الصدارة، بفارق 3 نقاط عن موناكو حامل اللقب، بينما تلقى بوردو خسارته الأولى ليتجمد رصيده عند 15 نقطة، وأصبح مهددًا بفقدان المركز الثالث.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى:

نانت 1 – ميتز صفر

رين صفر – كان 1

جانجون 1 – تولوز 1

آميان صفر – ليل 1

ديجون 1 – ستراسبورج 1

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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