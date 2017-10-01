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رقم الخبر: 203740 تاريخ النشر: تشرين الأول 01, 2017 الوقت: 11:44 الاقسام: منوعات  
مطعم يعلّق بقرة محشوة فوق رؤوس الزبائن!

مطعم يعلّق بقرة محشوة فوق رؤوس الزبائن!

في خطوة غريبة، قام فيديريكو وميليسا بيسانيلي مالكا مطعم بتعليق بقرة من قدميها فوق طاولات زبائن مطعمهم.

وأثارت الخطوة انتباه الملايين بعد انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفق موقع «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) فإن مالكي مطعم «إتيكا» في أديلايد الأسترالية، علقا بقرة ميتة ومحشوة الجلد من السقف، لجذب الانتباه حول قضية «استهلاك الحيوانات».

وأثارت الصور ضجة على «الفيسبوك» و«تويتر» حيث وصف بعضهم العملية بـ«المقرفة» وآخرون بـ «أنها فاحشة». لكنّ المالكين، فيديريكو وميليسا بيسانيلّي، يعتقدان أن بقرتهما المعلقة تدفع الناس إلى التفكير حول «حقائق» استهلاك اللحوم، ونشرا بيانا على«فيسبوك» قالا فيه إن «وضعية شفيتزي» (البقرة) متعمدة وليست للديكور وهدفها «جذب الانتباه إلى العواقب الحقيقية لإستهلاك الألبان» وأوضحا أن لحوم «شفيتزي» استُهلكت تماماً قبل حشوها وتعليقها.

وأشارا إلى أنهما «لا يهدفان إلى التأثير في خيار الفرد في استهلاك الألبان أو عدمه، لكنهما يحثان زبائنهما على فهم مصدر طعامهم، لاتخاذ قرارات عقلانية حول ما يأكلون».

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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